Frischer Wind weht im Gegendtalerhof in Treffen am Ossiacher See schon seit September 2022, als Julian Kramer das Haus von seinem Vater Peter Kramer übernommen hat. Der wiederum wechselte nach der Übergabe in einen weiteren Betrieb der Familie nach Heiligenblut. Vor wenigen Tagen gab das Gastro-Ehepaar nun bekannt, dass der ehemalige Betreiber des Villacher Burgerlokals „Fifty-Fifty“, Hans-Jörg Blatterer, als Küchenchef übernommen hat.

Wechselnde Wochenmenüs und Burgerkarte

Blatterers Lokal in der Italiener Straße wurde nach einem Konkurs im Juli 2022 im vergangenen Jahr endgültig geschlossen. Im Gegendtalerhof kochte er in den vergangenen sechs Jahren bereits einige Male als Gastkoch. „Aufgrund der positiven Resonanz unserer Gäste haben wir nun unsere Zusammenarbeit finalisiert“, erzählt Isabella Kramer. Blatterer wird in Zukunft die Küchenführung des Gegendtalerhofs weitestgehend übernehmen, in enger Zusammenarbeit mit Julian Kramer. Der Bezirksvorsitzende der Jungen Wirtschaft Villach wird aber nach wie vor auch selbst in der Küche stehen. Unter Blatterers Zuständigkeit fallen die wöchentlich wechselnden Menüs, die saisonalen Angebote und natürlich die neue Burger-Karte. Hier sind im Speziellen „All-time-Favorites“ geplant, die als Klassiker immer auf der Karte stehen sollen. Je nach Saison und was der Garten hergibt, sollen zusätzliche Variationen angeboten werden.

Besonderen Wert legt der neue Küchenchef auf Regionalität und Qualität im Gegendtalerhof, der in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert.