Trennung, Rosenkrieg Scheidung. In der aktuellen Folge ihres Podcasts „Liebes Leben“ gewährt Amira Aly, die Ex-Ehefrau von Oliver Pocher, wieder einen Einblick in ihr Privatleben. Mit ihrem Bruder Hima spricht die gebürtige Klagenfurterin dieses Mal ganz offen über Freundschaften - und deren Vergänglichkeit. Immer wieder hätten ihr sogenannte „Freunde“ in den vergangenen Jahren Zeitmangel vorgeworfen. Manche seien „immer beleidigter“ geworden, weil sie so selten Zeit habe. Ein Vorwurf, den sie so nicht stehen lassen will. Sie reflektiert, wer ihrer österreichischen Freunde sie in den zehn Jahren, die sie in Deutschland lebt, schon besucht hätte. Das Geld könne keine Ausrede sein, so Aly. „Ich bin die Erste, die sagt, ich buche das Ticket.“

„Du bist kein Freund“

Erst unlängst habe sich eine langjährige Freundin aus dem Leben der Moderatorin verabschiedet, ganz ohne Erklärung. Für Aly nach allem, was im vergangenen Jahr passiert ist, völlig unverständlich. Es sei das „härteste Jahr“ für sie gewesen. Wenn „Freunde“ ihr dann Vorwürfe machen, zeige das, so Aly: „Du bist kein Freund, du kannst kein Freund sein, du versuchst noch nicht mal, mich oder mein Leben zu verstehen.“

Kurzbesuch in Kärnten

Die aktuelle Podcast-Folge wurde in Österreich aufgezeichnet. Erst vor wenigen Tagen war Aly auch auf Kurzbesuch in Kärnten. Mit dem Unternehmen Griffnerhaus plant die zweifache Mutter aktuell ihr neues Eigenheim in Köln. Liiert ist sie mittlerweile mit Moderator Christan Düren.