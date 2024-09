Szene-Lokal am Wörthersee feierte seine letzte Party

Das Switch am Casino Platz war jahrzehntelang der Party-Hotspot in Velden. Vor rund einem Jahr verabschiedete sich Gastro-Legende Juliane Politzky in den Ruhestand, nun geht auch Sohn Manuel. Mit der „Ending Party“ feierte man noch einmal.