Vor zwei Jahren veröffentlichte Celine Derler ihre erste Single. Mit „Ying & Yang“, so der Titel des Songs, verarbeitete die gebürtige Steirerin eine Beziehung mit all ihren Höhen und Tiefen. Jetzt, so ziemlich auf den Tag genau nach zwei Jahren, folgt die nächste Single der mittlerweile 24-Jährigen, die jetzt in Reifnitz lebt. Und wieder verarbeitet sie mit dem Lied, das den Titel „Messer in meinem Kopf“ trägt, Erlebtes. „Ich hatte es in meiner Kindheit nicht immer leicht und keine schönen Sachen erlebt“, blickt die ehemalige DSDS-Teilnehmerin - im Vorjahr sang Celine Derler vor Dieter Bohlen und schaffte es sogar in den Recall - in ihre Vergangenheit zurück. „Die Musik und im Speziellen dieses Lied haben mir aber geholfen, alles aufzuarbeiten“, erzählt die junge Musikerin. Mit dem Lied wolle sie anderen, denen es vielleicht ähnlich ergeht, Mut machen.