Der Klagenfurter Christian Habich brennt für das Theater. Schon als Kind und später als Jugendlicher schlüpfte der heute 50-Jährige immer gerne in andere Rollen. Beim Verein „Kleine Komödie“ konnte er seine Leidenschaft schließlich erstmals auf der Bühne ausleben. Vor zwölf Jahren war dann Zeit für was Eigenes - die Geburtsstunde des Vereins „Komödie 9020“. „Wir sind damals mit null Budget in das Projekt gegangen“, blickt der Angestellte beim Land Kärnten heute mit einem Lächeln auf die Anfänge zurück. Denn mittlerweile hat sich der Verein weit über die Grenzen der Kärntner Landeshauptstadt einen Namen gemacht. „Und das, obwohl wir uns dem schwierigsten Genre des Theaters, der Komödie, widmen“, so Vereins-Obmann Habich, der sich selbst als stimmreiche Naturgewalt und „Mann für alles“ bezeichnet.