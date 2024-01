Die Statistik besagt: 1,5 Millionen Menschen in Österreich leiden unter einem krankhaften Reflux, wie beispielsweise dem unangenehmen Sodbrennen. Die Pörtschacherin Andrea Grossmann hat in einem solchen Fall die rettende Lösung. Die Hotelierin - sie betreibt mit ihrem Mann Karl und Sohn Philipp das Vier-Sterne Hotel „Balance“ mit Blick auf den Wörthersee - hat ein Kochbuch zu diesem Thema herausgeben. Der Titel: „Genussvoll essen bei Reflux & Sodbrennen“. „Das Buch beinhaltet 60 Rezepte“ erklärt die 63-Jährige. „Alle Rezepte sind speziell auf die Linderung der Volkskrankheit ausgerichtet, sind leicht nachzukochen und können in jedes Menü miteingebaut werden.“ Außerdem: „Alle Zutaten sind überall erhältlich.“