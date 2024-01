Seit Jahrzehnten prägt die Tourismusfamilie Herritsch den Wörthersee. 1998 eröffneten Heide Pichler Herritsch und Peter Herritsch das Aqua in bester Lage am Seecorso, 2018 folgte das Beachhouse am Südufer in Velden. Mit dem Lokal hauchte vor allem Tochter Theresa der ehemaligen Pension Rauchenwald als Pächterin neues Leben ein - um nun, fünf Jahre später, erkennen zu müssen, dass Tourismus am See nur für einen kurzen Zeitraum die Kassen klingeln lässt. „Wir haben auch in Velden eine sehr starke Hauptsaison und danach leider eine zu geringe Auslastung. Das ist vielen bewusst und es wird auch einiges getan. Es fehlt aber noch immer an der Basis wie etwa einem durchgehenden Radweg um den See oder an Mitarbeiterwohnungen“, sagt Pichler Herritsch.