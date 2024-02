Seit 2019 dreht sich bei Azra Bisanovic alles um den „Glanzmoment“. In diesem Jahr machte sich die 32-Jährige als Visagistin selbstständig. Kürzlich wurde dieser mutige Schritt belohnt: Bisanovic durfte sich bei den Austrian Wedding Awards über den dritten Platz in der Kategorie Brautstyling freuen. Insgesamt wurden bei der Gala im Palais Wertheim in Wien über 80 Dienstleistende in 32 Kategorien ausgezeichnet, davon sind vier aus Kärnten. „Der Marketingwert der Auszeichnung ist enorm. Du wirst auf vielen branchenrelevanten Portalen gelistet“, sagt Bisanovic, die ihre beruflichen Wurzeln in der Pharmazie hat und eine Ausbildung zur pharmazeutisch-kaufmännischen Assistentin (PKA) in Feldkirchen absolvierte.