Im Zuge der internationalen Großkontrollen am Verkehrskontrollpunkt in Arnoldstein wurde am Donnerstag gegen 14 Uhr ein rumänischer Kraftfahrer (57 mit einem Gastankwagen mit italienischer Zulassung angehalten. Der Lkw hatte 10.820 Kilogramm flüssigen Stickstoff geladen.

Bei einer genaueren Kontrolle durch Beamte des Amtes der Kärntner Landesregierung (Kraftfahrwesen und Fahrzeugtechnik) und der Landesverkehrsabteilung der Polizei wurde unter anderem ein massiver Luftverlust am Kupplungskopf der Bremsvorratsleitung durch ein unsachgemäß angebrachtes Zusatzstück festgestellt. Das bedeutet, dass durch den Luftverlust die Bremsleistung nachlässt bzw. bei Beschädigung des Zusatzstückes die Bremsleistung schlagartig ausfällt.

Italienische Abschleppfirma

Weiters wurden diverse Mängel an Beleuchtungseinrichtungen festgestellt .Auf Grund dessen wurden die Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung vorläufig abgenommen und eine Sicherheitsleistung in Höhe eines vierstelligen Eurobetrages eingehoben.

Das Fahrzeug wird von einer italienischen Abschleppfirma nach Italien rückgestellt.