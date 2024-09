Sie ist 98 Jahre alt, hat mehrere Kinder, 14 Enkel und jede Menge Urenkel. So schnell kann diese Frau nichts mehr aus der Ruhe bringen. Aber das, was ihr in einem Bus der Stadtwerke Klagenfurt passiert ist, regt sie furchtbar auf. „Es ist unfassbar“, sagt sie. Die fast 100-Jährige wurde von einem Bus-Kontrolleur abgestraft, weil sie ihre Karte zu spät entwertet hat. 100 Euro Strafe sollte sie zahlen. „Aber viel schlimmer war, wie mich der Kontrolleur behandelt hat“, berichtet die 98-Jährige. Erst nach einer Beschwerde wurde die Geldbuße für die Frau zurückgezogen. „Zu einer Entschuldigung konnte sich aber keiner durchringen“, ärgert sich die Enkelin der 98-Jährigen.