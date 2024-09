Ein Mann (52) aus dem Bezirk Klagenfurt-Land bog am Dienstag um 22:30 Uhr mit seinem Pkw in Klagenfurt von der Universitätsstraße nach rechts auf den Südring ab. Dabei verlor er die Kontrolle über das Auto und kollidierte frontal mit einem Verkehrszeichen. Dieses wurde aus seiner Verankerung gerissen, Wiese und Sträucher wurden beschädigt. Der 52-Jährige hielt jedoch nicht an und beging Fahrerflucht.

Besuch von der Polizei

Aufgrund der schweren Beschädigungen am Fahrzeug musste er dieses am Minimundus-Parkplatz abstellen und ließ sich von seiner Lebensgefährtin abholen und nach Hause bringen. Im Zuge einer im Nahbereich der Unfallörtlichkeit durchgeführten Fahndung konnte eine Polizeistreife das verunfallte Fahrzeug wahrnehmen. Mittels Kennzeichen-Abfrage wurde die Wohnadresse ausfindig gemacht und der 52-Jährige konnte dort angetroffen werden.

Ein Alkomattest ergab eine schwere Alkoholisierung. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Da der 52-Jährige offensichtlich Verletzungen aufwies entschloss er sich im Nachhinein die Rettung zu verständigen, um in ein Krankenhaus überstellt zu werden. Eine Anzeige folgt.