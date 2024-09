Die Aufklärung des rätselhaften Mordes an einer Pensionistin (62) in der Gemeinde Eberndorf geht in die nächste Runde: Die Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt hat gegen eine Entscheidung des Landesgerichtes Beschwerde eingebracht. Wie berichtet, wurde Anfang September, für Außenstehende überraschend, der Sohn (32) der Getöteten festgenommen – wegen Mordverdachts.