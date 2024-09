Am Dienstag stieg ein 35-jähriger Mann aus Deutschland alleine in den Klettersteig der Mölltalschlucht in Heiligenblut. Im Bereich eines Überhanges, mitten im Klettersteig, verließen ihn die Kräfte und er musste sich ins Seil fallen lassen, heißt es von der Polizei Eigenständige Versuche, die Klettertour fortzusetzen blieben erfolglos. Deshalb setzte er einen Notruf ab.

Retter

Bergretter der Bergrettung Heiligenblut stiegen zum unverletzten Kletterer ab und halfen dem Mann, den Ausstieg des Klettersteiges zu erreichen.

Der 35-Jährige erlitt durch die alpine Notlage keinerlei Verletzungen, sondern war lediglich körperlich geschwächt. Im Einsatz standen die Polizei Heiligenblut und die Bergrettung Heiligenblut.