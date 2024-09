Ein 44-jähriger Deutscher unternahm eine mehrtägige Wanderung im italienisch-österreichischen Grenzgebiet. Am Samstag startete er eine Tour von der Kasseler-Hütte in Südtirol in Richtung Barmer-Hütte in Osttirol, wo er übernachten wollte. Beim Aufstieg von der Rosshornscharte, Gemeinde St. Jakob im Defereggental, zu seinem Quartier kam der Alpinist auf 2900 Metern Seehöhe im steilen Gelände vom Steig ab. Er geriet immer weiter in unwegsames Gelände und musste schließlich bei Einbruch der Dunkelheit einen Notruf absetzen.

Hubschrauber kehrte um

Bergretter der Ortsstelle Defereggental stiegen in der Folge zu Fuß über das Patscher-Tal und die Barmer-Hütte auf. Der Polizeihubschrauber Libelle flog zur Unterstützung ins Einsatzgebiet, aufgrund von Nebel musste der Einsatz jedoch abgebrochen werden. Die Bergretter trafen gegen 23:15 Uhr bei dem 44-Jährigen ein. Gemeinsam schaffte man den Abstieg ins Tal, wo man am Sonntag erst in den frühen Morgenstunden ankam. Der Einsatz dauerte neun Stunden.