Zwei Nächte lang mussten zwei verletzte Bergsteiger am Großglockner ausharren. Mehrere Hubschrauberbergungen wurden aufgrund des starken Windes abgebrochen. Ein Fußmarsch hinauf zu den Verletzten war zu riskant. Daher biwakierten die Männer von Sonntag bis Dienstag im sogenannten Glockner-Biwak auf 3205 Metern Seehöhe an der Nordwand des Glocknerkees.

Jetzt gibt es gute Nachrichten: „Die Männer konnten ausgeflogen werden“, hieß es am Dienstagvormittag aus Heiligenblut. Der Polizeihubschrauber konnte die Tschechen mittels Seilbergung zur Franz-Josefs-Höhe fliegen. Dort wurden sie vom Öamtc-Rettungshubschrauber übernommen und ins Krankenhaus nach Lienz geflogen.

Das Innere des Biwaks © APA/Alpenverein/Fabio Keck

Die beiden tschechischen Bergsteiger (25 und 39) hatten Sonntagabend gegen 20 Uhr einen Notruf abgesetzt, weil sie in der Großglockner-Nordwand bei einem Steinschlag verletzt worden waren. Beide erreichten noch selbstständig das Glockner-Biwak. Dieses Biwak wird vom Alpenverein betrieben und bietet Bergsteigern Schutz. Den Tschechen ging es dort den Umständen entsprechend gut. Einer war an der Schulter verletzt, sein Kamerad am Fuß. Ihre Verletzungen waren stumpf und nicht lebensbedrohend. Die Handyakkus der Männer waren zudem aufgeladen, sie konnten mit den Bergrettern kommunizieren. „Die beiden waren gut ausgerüstet, wie die meisten Bergsteiger aus dem ehemaligen Ostblock“, sagt der Heiligenbluter Bergrettungschef Nikolaus Brandstätter. In dem Biwak gibt es Kochgelegenheit und Stockbetten.

Das Biwak am Glockner auf 3200 Metern Höhe © Landespolizeidirektion Kärnten

Trotzdem haben die Verletzten ihre Rettung wohl schon sehnsüchtig erwartet.