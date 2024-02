Zwei slowakische Bergsteiger warten auf dem Großglockner seit Sonntag auf Rettung. Auch Montagfrüh musste der Einsatz wegen des starken Windes abgebrochen werden.

Die Bergsteiger setzten Sonntagabend gegen 20 Uhr einen Notruf ab, weil sie in der Großglockner-Nordwand bei einem Steinschlag verletzt worden waren. Beide erreichten noch selbstständig das Glockner-Biwak in einer Seehöhe von 3205 Metern. Aufgrund des starken Windes konnten die beiden Alpinisten am Sonntag jedoch nicht mehr per Hubschrauber erreicht und gerettet werden. Im Einsatz standen da schon die Bergrettung Heiligenblut, der Notarzthubschrauber RK 1 sowie die Alpinpolizei Spittal an der Drau.

Hier sitzen die Bergsteiger fest © Webcam Franz Josefs Höhe

Windböen bis zu 110 km/h

Die Bergung sollte eigentlich Montagfrüh über die Bühne gehen. „Der Hubschrauber Libelle war im Einsatz, der geplante Flug auf den Großglockner war aber nicht möglich. Es herrschen Windböen bis zu 110 km/h“, sagt Nikolaus Brandstätter, Ortsstellenleiter der Bergrettung Heiligenblut. Die Bergretter hatten kurz angedacht, zu Fuß von der Mittelstation Rossbach auf den Glockner zu klettern. Dieses Unterfangen hätte aber mindestens sieben Stunden gedauert – und wäre bei dem Wind und der Steinschlaggefahr auch mit Risiken verbunden gewesen.

15 Menschen haben im Glockner-Biwak hier Platz © Österreichischer Alpenverein/Fabio Keck

Die Slowaken halten sich nach wie vor im Biwak auf. Einer ist an der Schulter verletzt, sein Kamerad am Fuß. „Die Handy-Akkus sind aufgeladen, wir können kommunizieren. Sie haben uns mitgeteilt, dass sie sich die Abfahrt nicht zutrauen. Aber sie sind gut ausgerüstet, wie die meisten Bergsteiger aus dem ehemaligen Ostblock“, sagt Brandstätter. Die Slowaken hätten den Helfern mitgeteilt, dass sie sich zutrauen würden, eine weitere Nacht im Biwak auszuharren. „Die Bergsteiger haben zum Essen mit, in der Biwakschachtel ist es nicht kalt. Sie haben stumpfe Verletzungen, sind guten Mutes. Wenn es eine schwere Verletzung gäbe, etwas Lebensbedrohliches, wären Bergretter und die Alpinpolizei schon unterwegs. Aber so ist das Risiko, dass eine Nassschneelawine abgeht, zu groß“, sagt Horst Wohlgemuth, Leiter der alpinen Einsatzgruppe Spittal.

Laut GeoSphere wird der Wind im Laufe des Montags abnehmen. „Bis zu den Abendstunden auf etwa 50 km/h“, sagt Meteorologe Alexander Hedenig. „Daher unternehmen wir um 15 Uhr noch einen Flugversuch mit dem Hubschrauber. Bis zum Einbruch der Dunkelheit könnten wir fliegen. Ansonsten bergen wir sie am Dienstag“, so Wohlgemuth. Da sollten zu hohe Windgeschwindigkeiten laut GeoSphere kein Thema mehr sein.

© Österreichischer Alpenverein/Fabio Keck

Im Jahr 2020 neu errichtet

Der Biwak wird vom Österreichischen Alpenverein betrieben und steht erhöht auf einem Stahlrohrgestell auf festem Fels auf einem Buckel eines Grats an der Nordwand des Glocknerkees. Es bietet im Normalfall 15 und im Notfall bis zu 25 Menschen Platz. Besonders wichtig bei der neuen Biwak-Schachtel, deren vorgefertigte Teile im Jahr 2020 Stück für Stück vom Hubschrauber auf den Glockner gebracht wurden, war auch ein möglichst kleiner ökologischer Fußabdruck. In der Notunterkunft stehen neben Stockbetten ein kleiner Tisch und eine Kochgelegenheit zur Verfügung.