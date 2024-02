Feueralarm in der Nacht auf Sonntag in Klagenfurt: Gegen 1 Uhr brach in einer Wohnung ein Schmorbrand aus. Eine eingeschaltete Stehlampe war auf einen Hocker gefallen. Kleidung und der Schaumstoffbezug begannen zu brennen. „Ein Heimrauchmelder hat gepiepst und die Nachbarn haben die Feuerwehr verständigt“, berichtet Wolfgang Germ von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Diese konnte die Bewohnerin retten. Aufgrund ihrer Hörbeeinträchtigung hatte sie vom Alarm nämlich nichts mitbekommen und geschlafen. Die Feuerwehr brach die Wohnungstüre auf.

Die 35-Jährige blieb unverletzt. Die Wohnung wurde gelüftet. Der Sachschaden ist gering.