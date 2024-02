Ein Streit zwischen zwei jungen Männern ist in der Nacht auf Sonntag in einem Wolfsberger Nachtlokal völlig eskaliert. Gegen 3.30 Uhr gerieten zwei Lavanttaler, 18 und 20 Jahre alt, aneinander. Der Streit wurde laut Polizei in der Folge immer heftiger. Plötzlich schlug der 18-Jährige seinem Kontrahenten mit einem Aschenbecher in das Gesicht. Der 20-Jährige wurde schwer verletzt. Er musste von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht werden.

Auch bei einer Ballveranstaltung im Bezirk St. Veit gab es in der Nacht auf Sonntag einen Polizeieinsatz. Dort war es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern aus dem Bezirk St. Veit gekommen. Der 19-Jährige schlug dem 22-Jährigen mit einem Glas ins Gesicht. Beide erlitten dadurch Schnittverletzungen.