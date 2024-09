Reportage. Der Bleiburger Wiesenmarkt wäre ein Ort, wie gemacht für den Wahlkampf eines ÖVP-Kanzlers. Doch viel mehr als Funktionäre trifft Karl Nehammer an diesem Tag nicht.

„No? So viele Schwarze hab ich in Bleiburg noch nie gesehen.“ Ein Satz, aus dem Respekt, Sarkasmus aber auch Evidenz spricht. Denn der Aussprecher ist Raimund Grilc, ehemaliger Bürgermeister von Bleiburg und später Klubobmann der ÖVP im Kärntner Landtag. „Aber ja, es hat seine Gründe“, sagt Grilc und entschwindet in der Masse. Die zwei wesentlichen Gründe: In Bleiburg wird der Wiesenmark eröffnet. Für Nicht-Kenner: In vier Tagen kommen 150.000 Gäste auf das Fest, viele davon in Tracht, feiern, kaufen am Krämermarkt oder in der Traktoren-Ausstellung ein, essen Schnitzel und zahlen mit Bargeld. Gründe genug für den zweiten Grund, der die hohe Dichte an ÖVPlern erklärt: Bundeskanzler Karl Nehammer legt hier auf seiner Bundesländertour die letzte Station ein. Sein einziger Auftritt in Kärnten, bevor es am Montag zum ORF-Sommergespräch geht und man dann den Wahlkampf weitgehend in die TV-Studios verlegt.