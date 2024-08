Die fünfte Jahreszeit bricht am 30. August in Bleiburg an. Nach dem Gottesdienst um 12 Uhr beim Pötscher-Autodrom fällt der Startschuss für den 631. Bleiburger Wiesenmarkt. Was es heuer zu sehen und zu erleben gibt, erfahren Sie hier, im Live-Ticker zum Wiesenmarkt. Das Team der Kleinen Zeitung Völkermarkt hält Sie an allen vier Wiesenmarkt-Tagen auf dem Laufenden.