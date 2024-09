In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nahm mit dem Bau der Eisenbahn in der Monarchie auch die Sommerfrische Fahrt auf. So sollten sich auch am Wörthersee die Wohlhabenden einfinden. In Pörtschach waren es die Brüder Kupelwieser, die den Wörthersee in Wiener Kreisen bekannt machten, erste Villen bauten und Sommerfrischler an den Wörthersee zogen. Wer es sich leisten konnte und wollte, ließ gar eine eigene Villa erbauen. „Die meisten schönen Villen wurden um 1890 im Stil des Historismus errichtet“, sagt Heimo Kramer, Architekt und Experte für Wörthersee-Architektur.