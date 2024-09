Die größte Kontrolle des internationalen Schwerverkehrs Europas findet heuer in Arnoldstein statt. Heimische Beamte überprüfen mithilfe von Kollegen aus Deutschland, Italien, Kroatien, Polen und Slowenien Mittwoch und Donnerstag am Verkehrskontrollplatz entlang der Südautobahn (A2). Kontrolliert wird in den Bereichen Sicherheit, Kriminalität und Fremdenpolizei. „Ein übergeordnetes, gemeinsames Ziel aller mitwirkenden Behörden und Exekutivkräfte ist die Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei Kontrollen im Straßentransport zur Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten und weiterer Sozialvorschriften“, heißt es.

Die EU-Behörde European Labour Authority (ELA) ist am internationalen Verkehrsknotenpunkt im Dreiländereck ebenfalls vor Ort. Jährlich werden im Transportbereich rund 80 dieser gemeinsamen Kontrollen organisiert. „Weil auch Transportunternehmen aus ganz Europa ihre Lkw -Lenker über Staatsgrenzen hinweg fahren und arbeiten lassen. Dabei müssen auch grenzüberschreitend Arbeits- und Sozialrechte eingehalten werden“, teilt die ELA mit.

Drogen im Straßenverkehr

Von hoher Relevanz sei auch die Thematik „Drogen im Straßenverkehr“. Zum Einsatz kommen werden geschulte Organe im Erkennen von Drogenlenkern. Ein Arzt für klinische Untersuchungen steht ebenfalls zur Verfügung. Zusätzlich überprüft werden noch Fahrgeschwindigkeiten, Ladegüter, Gewichte, Abmessungen, Sicherung der Ladung, technischer Zustand der Fahrzeuge, SCR- oder AdBlue-Manipulation, Schadstoffemissionen sowie die Fahrtüchtigkeit der Lenker.