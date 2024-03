Am Montag um 11.25 Uhr wurden zwei rumänische Staatsangehörige in einem Mietauto auf der Südautobahn (A 2) in Fahrtrichtung Klagenfurt am Parkplatz Sternberg Süd angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass ein der Männer, ein 41-jähriger Rumäne zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war.

Im Fahrzeug fanden die Beamten Diebesgut und Werkzeuge zur Überwindung von Diebstahlsicherungen von Fahrzeugen. Das Diebesgut konnte unmittelbar zuvor begangenen Diebstählen eines Drogeriemarktes im Einkaufszentrum Atrio in Villach sowie einer Filiale eines Lebensmitteldiskonters ebenfalls in Villach, zweifelsfrei zugeordnet werden.

Raubzüge nach Österreich und Slowenien

Die weiteren Vernehmungen und Erhebungen erhärteten den Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahles. Die beiden rumänischen Staatsbürger hielten sich seit 26. Februar in Italien auf und fuhren regelmäßig nach Österreich und Slowenien, um gezielt Drogeriemärkte und Parfümerien auszurauben.

Das Diebesgut wurde dann mit Linienbussen nach Rumänien versandt. Das sichergestellte Diebesgut hat einen Gesamtwert von 855 Euro. Die tatsächliche Schadenshöhe dürfte jedoch weit höher liegen. Die beiden wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Weitere Ermittlungen werden durchgeführt.