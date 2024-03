Am Dienstag gegen 9.10 Uhr befestigte ein 48-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk St. Veit/Glan auf einer Baustelle in Klagenfurt Holzlatten mit einem Druckluftnagler an ein Dach. Dabei dürfte er sich auf dem Dachfanggeländer festgehalten haben, das brach ab und der Mann stürzte sechs Meter tief auf den Steinboden.

Der 48-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Bei Erhebungen des Arbeitsinspektorates wurde festgestellt, dass der Arbeiter nicht mit einem Gurt gesichert war.