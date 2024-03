Jener Syrer (14), der am Sonntagnachmittag stark unterkühlt in einem Wald im Rosental gefunden wurde, war nicht der einzige Flüchtling, der am Wochenende über die Karawanken nach Kärnten gegangen ist. Am Bahnhof Rosenbach sind am Sonntagabend zwei weitere Flüchtlinge, junge Erwachsene, gefunden worden. Nach ersten Ermittlungen dürften sie gemeinsam mit dem 14-Jährigen unterwegs gewesen sein. Offenbar sind sie zu dritt in Slowenien aufgebrochen. Als den Burschen die Kraft verlassen hat, haben die beiden anderen ihn vermutlich zurückgelassen. Ein Wanderer hat den 14-Jährigen schließlich gefunden, die Einsatzkräfte alarmiert und dem Syrer das Leben gerettet.