Ein 23-jähriger Moldawier entzog sich in der Nacht auf Sonntag mit einem Pkw – einer Mercedes E-Klasse älteren Baujahres – der Grenzkontrolle am Seebergsattel. In der für fünf Personen zugelassenen Stufenhecklimousine befanden sich neben dem Lenker noch sieben Syrer, die illegal von Slowenien über die Grenze wollten. Der Mann gab Vollgas, lieferte sich eine kilometerlange, rücksichtslose und äußerst gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei. „Er schnitt Kurven, fuhr Schlangenlinien und versuchte die Streifenwagen von der Straße zu drängen. Zwei Streifenwagen wurden beschädigt“, berichtete die Polizei.