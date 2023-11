Mitglieder einer internationalen Bande haben am Wochenende 14 syrische Staatsbürger nach Kärnten geschleppt. Die Flüchtlinge wurden in Ferlach aufgegriffen.

Samstagfrüh nahmen Beamte der Polizeiinspektion Ferlach in der Nähe eines Gasthofes in Ferlach 14 syrische Staatsbürger, darunter zwei Kinder im Alter von zwei und zwölf Jahren, wahr. Im Zuge von Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich um 14 Flüchtlinge handelt, die von einem Schlepper mit einem Lieferwagen in der Nacht von Freitag auf Samstag illegal nach Österreich gebracht wurden. Noch am Samstagabend wurde ein 47-jähriger rumänischer Staatsbürger am Grenzübergang Loibltunnel angehalten und festgenommen. „Der Mann steht im Verdacht, Mitglied einer internationalen Schlepperbande zu sein“, teilt die Polizei mit. Der Rumäne befindet sich derzeit in Haft und wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.