Brandalarm Sonntagfrüh in der Stadt Villach: Kurz vor 5.45 Uhr war aus bisher unbekannter Ursache in einem Technikraum des LKH Villach zu einem Brand gekommen. Die automatische Brandmeldeanlage hatte sofort angeschlagen, wie es im Einsatzbericht der Hauptfeuerwache Villach heißt. Neben der Hauptfeuerwache wurden die Freiwilligen Feuerwehren Vassach, Perau, Judendorf und St. Magdalen alarmiert. Knapp 80 Kräfte und 18 Fahrzeuge standen im Einsatz.

„Mittels mehrerer Atemschutztrupps und einer Löschleitung konnte der Brand, welcher im Bereich der Lüftungsanlage ausgebrochen war, rasch bekämpft werden“, berichtet Einsatzleiter Harald Geissler von der Hauptfeuerwache Villach. Patientinnen und Patienten sowie Personal waren nicht direkt betroffen, da sich der Technikraum im Untergeschoss in einem nicht öffentlichen Bereich befand. Verletzt wurde niemand. Auch eine Evakuierung des Gebäudes sei laut Polizei nicht notwendig gewesen.

Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden © Hauptfeuerwache Villach

„Durch das rasche Handeln der Feuerwehr und der frühzeitigen Erkennung des Brandes durch die automatische Brandmeldeanlage konnte die Situation rasch unter Kontrolle gebracht und so größerer Schaden verhindert werden“, so Geissler weiter. Nach zwei Stunden konnten die Feuerwehren wieder einrücken. Es entstand erheblicher Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Weitere Erhebungen werden geführt.