20 Feuerwehren mit rund 200 Kräften standen am Samstag auf dem Nassfeld im Einsatz. In den Morgenstunden war in einem Hotel auf 1600 Metern Seehöhe ein Feuer ausgebrochen. Sechs Feuerwehren haben in der Nacht auf Sonntag im Wechsel Brandwache gehalten. Mittlerweile konnte „Brand aus“ gegeben werden. Herbert Zimmermann, Bezirksfeuerwehrkommandant von Hermagor, räumt aber ein: „Nachlöscharbeiten sind immer noch notwendig.“ Es würde hie und da am Brandort aufflackern.

Nicht nur die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, auch das Abbauen der Zubringerleitungen stelle eine Herausforderung dar. Aufgrund der niedrigen Temperaturen lassen sich die Wasserschläuche nicht zusammenrollen. „Sie müssen zusammengelegt und so heruntergebracht werden“, sagt Zimmermann. Der Bezirksfeuerwehrkommandant lobt den Einsatz der Gemeinde: „Der Bauhof hat für uns die Wege eisfrei gehalten.“

Die Brandursache steht noch nicht fest. Das Landeskriminalamt hat bereits am Samstag die Ermittlungen aufgenommen.