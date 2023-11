Am vergangenen Wochenende wurden in Klagenfurt zwei Frauen von ihren Ex-Partnern in Angst und Schrecken versetzt. Schläge, Drohungen und blutende Wunden waren die Folgen. Am Samstagabend bedrohte ein Mann (41) in einer Wohnung in Klagenfurt seine 46-jährige Ex-Freundin und ging mit Kopfstößen tätlich gegen sie vor. Die Frau erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und musste im Klinikum Klagenfurt behandelt werden. Nachdem der Klagenfurter vorerst untergetaucht war, konnte er am Sonntagnachmittag nach einem Hinweis in Klagenfurt bei einer Verkehrskontrolle ohne gültige Lenkberechtigung in seinem Pkw angehalten werden. Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot, sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird nach Abschluss weiterer Ermittlungen angezeigt.

Blutende Wunde

Ebenfalls am Sonntagabend wurden eine Frau (35) und deren Freund (34) vom 54-jährigen Ex-Freund der Frau auf einem Parkplatz in Klagenfurt mit einem Messer bedroht. In weiterer Folge schlug der Ex-Freund seinen Kontrahenten ins Gesicht, wodurch dieser eine blutende Wunde erlitt. Als eine Polizeistreife eintraf, fuhr der Täter mit seinem Pkw davon, konnte jedoch wenig später wieder angehalten werden. Ein Messer wurde sichergestellt. Ermittlungen ergaben, dass der 54-Jährige seine ehemalige Lebensgefährtin über einen längeren Zeitraum mehrfach geschlagen hat, er ist aber nicht geständig. Gegen den Mann wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot, sowie ein Waffenverbot ausgesprochen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgte die Festnahme.