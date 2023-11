Gleich zwei Fußgänger wurden am Samstag in Kärnten von einem Fahrzeug beim Queren einer Straße erfasst. Am Vormittag dürfte ein Lenker (52) in Treffen aufgrund der tief stehenden Sonne einen Fußgänger übersehen haben. Der 69-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 18.15 Uhr auf der 10. Oktober-Straße in Spittal an der Drau. Ein 58-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal war mit seinem Pkw unterwegs und dürfte aus bisher unbekannter Ursache einen 52-jährigen Fußgänger, der die Straße über einen Schutzweg querte, zu spät wahrgenommen haben. Es kam zu einer Kollision, wobei der Fußgänger unbestimmten Grades verletzt wurde. Der Mann wurde ins Krankenhaus Spittal gebracht. Ein mit dem Fahrzeuglenker durchgeführter Alkotest verlief negativ.