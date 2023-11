Ein Mann (52) aus dem Bezirk Spittal an der Drau fuhr Samstagvormittag mit seinem Pkw auf der B 98 aus Richtung Treffen kommend in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs Ossiacher See. Aufgrund der tief stehenden Sonne dürfte der Lenker einen 69-jährigen Mann aus dem Bezirk Villach-Land, der gerade die Straße querte, zu spät wahrgenommen haben.

Es kam zu einer Kollision, wobei der Fußgänger leicht verletzt wurde. Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins LKH Villach gebracht.