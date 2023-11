Seit Mitte November ist der Coca-Cola Weihnachtstruck wieder in ganz Österreich unterwegs. Insgesamt gibt es 18 Stopps - in Kärnten wird es heuer nur einer sein. Am 6. Dezember macht der leuchtende, rote Lkw in Klagenfurt Station. Los geht es beim Südpark Shopping Center um 16 Uhr. Um etwa 17 Uhr wird dann der Truck zu Melanie Thorntons „Wonderful Dreams“ einfahren. Geplantes Ende des Stopps ist um 20 Uhr. „Im Vorjahr haben wir den Weihnachtstruck nach mehreren Jahren Pause wieder aus der Garage geholt. Die Reaktionen waren großartig, die Zahl der Besucherinnen und Besucher bei den Stopps überwältigend“, so Anuscha Kapdi, Brand Manager bei Coca-Cola Österreich.