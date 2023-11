Freitag gegen 15 Uhr lenkte ein 28-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit/Glan seinen Pkw auf der Friesacher Straße B317 aus Althofen kommend in Richtung St. Veit/Glan. Auf Höhe Breitenstein kam er mit seinem Fahrzeug aus Eigenverschulden rechts von der Fahrbahn ab und geriet mit dem Wagen auf die Leitschiene. Der Pkw wurde dadurch in die Luft katapultiert und in der Folge in den angrenzenden Graben geschleudert.

Nachfolgende Fahrzeuglenker alarmierten die Einsatzkräfte. Der verletzte 28-Jährige wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Im Einsatz standen neben Polizei und Rettung auch die Freiwilligen Feuerwehren St. Veit/Glan und Thalsdorf. Die B317 war während der Bergungsarbeiten nur erschwert passierbar.