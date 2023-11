„Ich war mehr ein Schattenmädchen“, meinte die zarte, mädchenhafte Frau in einem Kleine-Interview vor rund einem Jahr. Damals war ihre Autobiografie „Das Beste kommt noch“ (Wieser Verlag) erschienen und sie genoss ihre neue Wohnung in Villach, ihrer Heimatstadt, in die sie nach rund 50 Jahren in München zurückgekehrt war. Sie, die mit ihren 159 Zentimetern Körpergröße oft als „die Kleine“ abgetan wurde, hatte nie viel Selbstvertrauen. „Aber wenn jemand an mich geglaubt hat, konnte ich aus dem Schatten heraustreten“, schreibt die Schauspielerin und Regisseurin in ihren Memoiren.