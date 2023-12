In Kärnten wurden erneut illegal eingereiste Menschen aufgegriffen. Im Zuge einer Grenzkontrolle am Grenzübergang Karawankentunnel wurde am Mittwochnachmittag ein Reisebus mit kroatischem Kennzeichen angehalten. Dabei stellten die Beamten fest, dass sich im Bus 16 Personen ohne die notwendigen Dokumente, die für den rechtmäßigen Aufenthalt erforderlich sind, befanden.

Es handelte sich um sieben Männer, vier Frauen und fünf Kinder mit syrischer Staatsbürgerschaft. Sie stellten einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich und wurden auf die Fremdenpolizeiinspektion Klagenfurt gebracht. Der Lenker des Busses, ein 48-jähriger Mann aus Bosnien, wurde wegen des Verdachts der Schlepperei angezeigt. Erst Mittwoch in den frühen Morgenstunden wurden 32 syrische Staatsbürger an der Grenze zwischen Kärnten und Slowenien entdeckt. Auch diese wurden auf die Fremdenpolizeiinspektion Klagenfurt gebracht.