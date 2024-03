Am Sonntag wurde ein 14-jähriger Jugendlicher stark unterkühlt in einem Waldstück in Rosenbach gefunden – ein 61-jähriger Wanderer aus Faak am See konnte dessen Hilferufe hören. Der Bursche, ein syrischer Staatsbürger, konnte nicht mehr selbstständig weitergehen, weshalb der Wanderer den Notruf absetzte. Da sich der junge Mann in einem teils verschneiten, steilen, nassen und dicht bewaldeten Gelände auf rund 1200 Meter Seehöhe befand, wurde die Bergrettung Villach alarmiert. Der Polizeihubschrauber Libelle 1 konnte aufgrund des böigen Windes nur in etwa einem Kilometer Entfernung landen.

Um rund 14.30 Uhr traf die Bergrettung ein, der Patient war mittlerweile kaum noch ansprechbar. Er wurde auf einer Trage stabilisiert, klagte jedoch weiter über starke Schmerzen, weshalb der Notarzthubschrauber C11 ebenfalls noch gerufen wurde. Der Syrer wurde infolge abgeseilt und aus dem Waldstück zu einer freien Stelle befördert, von wo aus er mittels Taubergung des C11 ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden konnte.