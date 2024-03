Ein bisher unbekannter Täter schoss am Sonntag in der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr im Bereich von Pfarrdorf in der Gemeinde Lavamünd vermutlich mit einer Luftdruckpistole auf die fünf Monate alte Katze einer 31-jährigen ungarischen Staatsbürgerin. Dadurch erlitt die Katze schwere Verletzungen und musste trotz Behandlung durch einen Tierarzt eingeschläfert werden.