Am Montag fuhr ein iranischer Staatsbürger (34) aus Spittal/ Drau mit seinem Pkw auf der Tauernautobahn (A10) in Fahrtrichtung Villach. Im Bereich der Gemeinde Seeboden touchierte er am Ende der Brückenbaustelle ein Betonelement, wodurch das Fahrzeug an der vorderen linken Seite beschädigt wurde.

Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ. Darüber hinaus wurde am Unfallort auch eine Untersuchung auf Suchmittel durchgeführt, die positiv war. Der Führerschein konnte dem 34-Jährigen jedoch nicht abgenommen werden, da er nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist.