Gegen Mittag lenkte ein 52-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal am Montag einen Kehrwagen mit rund zehn Tonnen Eigengewicht. Zur selben Zeit fuhr eine 83-jährige Frau aus demselben Bezirk ihren Pkw im selben Bereich, wobei es infolge zur Kollision kam. Der Lenker der Kehrmaschine fuhr mit eingeschaltetem orangen Dreh- und Blitzlicht auf eine Bundesstraße und prallte mit seinem Frontbereich in die rechte Seite des vorbeifahrenden Pkw der 83-Jährigen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der 83-Jährigen in weiterer Folge mit der Front in einen angrenzenden Arkadenbereich gegen dort abgestellte Skulpturen und Dekorationsgegenstände eines dort befindlichen Geschäfts geschleudert, wobei ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe verursacht wurde. Die Frau wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Spittal/ Drau gebracht, wo sie ambulant behandelt wurde. Der 52-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.