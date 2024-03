Exakt 24.546 in Kärnten verübte Straftaten (Verbrechen und Vergehen) weist der jüngste Kriminalitätsbericht des Innenministeriums für das Jahr 2022 aus. Eine Zunahme von 16,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Während Corona bzw. den Lockdowns sind die Zahlen deutlich gefallen. 32.648 Tatverdächtige konnte die Polizei ausforschen, 4725 davon „Fremde“. Die in absoluten Zahlen meisten kommen aus Deutschland. Dahinter folgen Staatsbürger aus Bosnien-Herzegowina, Rumänien, Slowenien, Kroatien, Russland, Italien, Serbien, Afghanistan (Rückgang um 38 Prozent) und Nigeria (Anstieg um 152 Prozent). Auf zehn Jahre gesehen ist die Kriminalität in Kärnten allerdings deutlich rückläufig.