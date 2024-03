Ein Mann (74) aus dem Bezirk Klagenfurt war am Montagnachmittag in einem Obstgarten im Bezirk Klagenfurt, um dort Baumschnittarbeiten durchzuführen. Dabei dürfte er gegen 17.30 Uhr von einer Aluleiter aus zirka zwei Metern Höhe zu Boden gestürzt sein. Der 74-Jährige konnte noch seine Tochter verständigen, die in weiterer Folge die Rettungskette in Gang setzte. Der Pensionist wurde mit Wirbelsäulenverletzungen unbestimmten Grades vom Hubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.