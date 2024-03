Mai 2017, ein spektakuläres Mountainbike-Event in Mexiko lockte zahlreiche Schaulustige an. Es war ein Wettrennen durch die Stadt, über Gehsteige und Stiegen – eine „Freestyle de luxe“-Show, bis ein Unfall mit dramatischen Folgen alles andere in den Schatten gestellt hat. Dem Kärntner Biker Franz Grossmann wurde eine Stiege zum Verhängnis – er krachte bei einem Sprung mit dem Kopf gegen einen Balkon aus Beton, blieb bewusstlos liegen – ohne Helm wäre er tot gewesen. Der Extremsportler lag anschließend über fünf Monate im Koma, kämpfte sich aus dem Rollstuhl und zurück ins Leben.