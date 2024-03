Gegen 16.10 Uhr erstattete am Montag ein Teamleiter einer Schule im Bezirk St. Veit/ Glan Anzeige, weil er meinte, bei einem 18-Jährigen aus dem Bezirk Wolfsberg Suchtmittel wahrgenommen zu haben. Als bald darauf ein Suchtmittelerhebungsbeamter eintraf, wurde der junge Mann aufgefordert, in einen gesonderten Raum der Schule zu kommen, um dort an der Klärung des Sachverhalts mitzuwirken.

Als er aufgefordert wurde, seine Identität nachzuweisen, wollte der 18-Jährige flüchten und aus dem Fenster springen. Der Beamte konnte die Flucht verhindern, woraufhin sich der Verdächtige wiederum mit Tritten gegen diesen wehrte und ihn im Bereich der Schulter verletzte. Schließlich konnte der junge Mann festgenommen und mit Unterstützung einer weiteren Streife auf die Polizeiinspektion gebracht werden. Bei einer dort durchgeführten Durchsuchung konnten mehrere illegale Suchtmittel sowie Suchtmittelutensilien aufgefunden und sichergestellt werden. Der 18-Jährige wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.