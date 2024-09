Die italienische Grenzpolizei in Tarvis hat im Auto eines 73-jährigen Österreichers 22 Messer, zwei Schrotflinten mit dazugehörigen Kugeln und einen als antik eingestuften Revolver entdeckt und beschlagnahmt. Die Waffen wurden bei einer Kontrolle in der Nähe von Ugovizza, nicht weit von der Staatsgrenze entfernt, an Bord eines Autos entdeckt, das auf dem Weg nach Österreich war, teilte die Grenzpolizei am Donnerstag mit.

Der Österreicher wurde wegen illegalen Waffenbesitzes angezeigt. Er konnte den Besitz der Waffen nicht erklären und hatte keine Genehmigung für den Transport und das Mitführen auf italienischem Staatsgebiet.