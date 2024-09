Schwerer Verkehrsunfall auf der A2 Südautobahn bei Villach: Zwischen den Abfahrten Villach/Faaker See und Warmbad geriet am Dienstagvormittag ein Lkw in Fahrtrichtung Italien ins Schleudern, infolge kippte er um kam quer über beide Fahrbahnstreifen zu liegen. „Es handelte sich dabei um einen mit Erde beladenen Sattelaufleger. Er ist aus noch unbekannter Ursache umgekippt und über die gesamte Streckenbreite liegen geblieben“, bestätigt Einsatzleiter Martin Regenfelder von der Hauptwache Villach. Eine Totalsperre wurde veranlasst, die Einsatzkräfte sind am frühen Nachmittag noch vor Ort.

Kampf gegen Umweltgefährdung

Die Hauptaufgabe für die Feuerwehr bestand im Binden der ausgetretenen Betriebsmittel, denn: „Glücklicherweise wurde der Fahrer bereits von ersten Passanten vor Ort aus der Fahrerkabine geholt, er wurde dann gleich der Rettung übergeben“, schildert Regenfelder.

Rund 500 Liter Dieselkraftstoff, der sich über die Fahrbahn verteilte, trat aus. Der zuständige Chemiker des Landes Kärnten wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Zeitverlust auch auf Ausweichroute

Zur Unfallursache gibt es noch keine Details. Laut Antenne Kärnten gibt es eine Umleitung über Villach/ Faakersee und die Maria Gailer Straße. Auch auf der Ausweichroute im Stadtgebiet von Villach verliert man aktuell rund 30 Minuten. Die Bergung des Unfallfahrzeuges wird nun von einem privaten Unternehmen übernommen, die Aufräumarbeiten werden noch andauern – laut Einschätzung des Einsatzleiters zumindest noch bis 16 Uhr.

Die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr Drobollach standen mit insgesamt sechs Fahrzeugen und rund 25 Mann, gemeinsam mit der Autobahnpolizei Villach und dem Roten Kreuz sowie der ASFINAG, im Einsatz