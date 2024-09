Ganz Österreich blickt seit Tagen auf das Katastrophengebiet in Niederösterreich, in den Vorjahren war aber auch Kärnten immer wieder Opfer von ähnlichen Naturgewalten. Was kaum jemand weiß: Dadurch wurde es notwendig, dass auch die Kärntner Wasserrettung sich auf Hochwassereinsätze spezialisiert.