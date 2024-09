Experte warnt vor Hangrutschungen und Muren + Dramatische Bilder aus Markersdorf

Live. In mehreren Ländern Mittel- und Osteuropas sind nach starken Regenfällen Flüsse über die Ufer getreten, die am Montag weitere Überschwemmungen verursachten. Die Zahl der Toten erhöhte sich im Osten auf mindestens zwölf. Dazu kamen drei Opfer in Österreich.