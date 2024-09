Es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte, wenn ein Hochwasser den Lauf des Wahlkampfs ändert, bestehende Umfragen über den Haufen wirft und eine neue Dynamik im Vorfeld des Wahlsonntags entfaltet - man blicke auf Deutschland 2002, wo SPD-Chef Gerhard Schröder den in allen Umfragen führenden Herausforderer Edmund Stoiber beim Oderhochwasser ausgebremst hat oder 2021, als CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet im Hochwassergebiet vor laufender Kamera lachte. In den nächsten Tagen müssen die Spitzenkandidaten eine heikle Gratwanderung zwischen Empathie und Peinlichkeit, Engagement und Inszenierung vollziehen.

Die Überschwemmungen haben den Wahlkampfkalender auf den Kopf gestellt. Praktisch alle Parteien haben auch ihre für Dienstag geplanten Straßenauftritte abgeblasen. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger wollte heute in Wiener Neustadt und Perchtoldsdorf, Grünen-Chef Werner Kogler in St. Pölten um die Gunst der Wähler werben. Kogler stellt sich zumindest einer Schülerdiskussion in Hollabrunn. SPÖ-Chef Andreas Babler hat seinen für Mittwoch angesetzten Vorarlberg-Tag aus dem Kalender gestrichen. Babler ist in seiner Rolle als Bürgermeister auch Einsatzleiter in Traiskirchen. ÖVP-Chef Karl Nehammer hat eine für heute geplante Interviewrunde abgesagt, FPÖ-Chef Herbert Kickl schiebt heute einen Bürotag ein – am Mittwoch trifft man sich ohnehin im Nationalrat wieder.

Elefantenrunde bei Servus-TV

Andererseits will man sich die Möglichkeit, ein Millionenpublikum zu erreichen, nicht entgehen lassen. Meinl-Reisinger stellt sich heute früh im Ö3-Wecker den Fragen von Robert Kratky und den Hörern. Am Donnerstag wollen alle Kandidaten nach Salzburg aufbrechen, um bei Servus-TV an der Elefantenrunde mitzuwirken. Die Unwetter werden wohl die Diskussion über weite Strecken beherrschen. Ob der Termin stattfindet, werden die nächsten Stunden zeigen. „Wir fahren auf Sicht“, erklärt ein Wahlkampfstratege. Andererseits haben die jüngsten Ereignisse auch die Parteien zusammengeschweißt. Die Absage der Duelle am Sonntag auf Puls24 und am Montag im ORF erfolgte im Einvernehmen.

Indes hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen seine für Ende der Woche geplante Reise zur UNO-Vollversammlung abgesagt. Aufgrund der aktuellen Lage in Österreich und der weiterhin angespannten Situation in den nächsten Tagen habe sich der Bundespräsident entschlossen, diese Woche nicht nach New York zu reisen. Österreich wird durch Außenminister Alexander Schallenberg im Übersee vertreten sein.