„Das hätte schlimmer ausgehen können“, beschreibt Oberbrandrat und Einsatzleiter Helmut Unterluggauer den Baumsturz am Dienstagmorgen im Klagenfurter Stadtteil Viktring. Gerade dieser Tage sind umgestürzte Bäume in Kärnten keine Seltenheit, oft auch in bewohntem Gebiet. Mit einem solch gewaltigen Baum, wie in diesem Fall, hat man es aber besonders in der Landeshauptstadt äußerst selten zu tun. „Der Baum hatte einen Durchmesser von rund 130 Zentimetern, war sicher 20 Meter hoch“, so Unterluggauer. „Er wurde wohl durch den Regen unterspült und ist einfach auf die Straße geklappt. Der Wurzelteller war so groß wie ein kleiner Geräteschuppen.“ Umgefallen ist neben dem großen auch noch ein kleinerer Baum daneben, er hatte jedoch „nur“ einen Durchmesser von 40 Zentimetern.

Der Einsatz der Berufsfeuerwehr wird am Dienstagvormittag noch weitergehen, die betroffene Kanonenhofstraße bleibt derweilen noch gesperrt. Mit Spezialmotorsägen wird der Baum nun zerstückelt, der Wurzelstock kann nur mit einem Kran weggehoben werden.